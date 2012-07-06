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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:58 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,市场静待美国非农就业报告

路透新加坡7月6日电---金价周五小升,本周有望连续第二周收高,投资者正在等待超重量级的美国6月就业报告公布,以研判美国经济体质从而作为交投线索.

0037GMT时,现货金XAU=小涨0.1%报每盎司1,606.10美元,本周有望以0.5%的幅度收高.

美国8月期金GCQ2微跌0.2%报每盎司1,606.70美元.

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