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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:03 BJT

《汇市简讯》第一步是买入美元/除日圆外亚洲货币

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* 美元/坡元和美元/韩元亚洲盘初走高,隔夜时段多个央行降息

* 中国将贷款利率调降31个基点,最初引起反应

* 但欧洲央行总裁德拉吉的讲话透出悲观意味,很快扭转了上述反应

* 看空中国题材的空头再度声称这是恐慌的迹象

* 亚洲市场今日将保持谨慎,等候美国非农就业报告和下周中国数据

* 因此美元应会保持坚挺,股市应会走软.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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