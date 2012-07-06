〔日本财政〕若特例公债法案不能在国会通过,日本政府到10月将无钱可用

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日电---日本财务大臣安住淳周五表示,如果日本国会内的执政党和在野党议员不能协力通过特例公债法案,政府将无钱支应当前财政年度的预算.
安住淳对记者表示,如果该法案不能通过,政府将不得不大幅削减支出.
日本执政党民主党和在野党在何时对该法案进行投票的问题上一直争执不休.只有通过了该法案,日本才能通过发债来筹集当前财政年度预算中将近一半的所需资金.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选