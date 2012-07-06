〔日本财政〕若特例公债法案不能在国会通过,日本政府到10月将无钱可用

路透东京7月6日电---日本财务大臣安住淳周五表示,如果日本国会内的执政党和在野党议员不能协力通过特例公债法案,政府将无钱支应当前财政年度的预算.

日本执政党民主党和在野党在何时对该法案进行投票的问题上一直争执不休.只有通过了该法案,日本才能通过发债来筹集当前财政年度预算中将近一半的所需资金.(完)