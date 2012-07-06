〔背景资料〕朝鲜半岛关键的政治风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月5日电---朝鲜(北韩)4月发射远程火箭失败后，朝鲜半岛紧张局势再度升级，所有人都关注朝鲜是否会再次进行核试验。

对朝鲜在火箭发射失败后可能匆忙进行核试验的担忧已经减退，但并无迹象显示朝鲜放弃进行第三次核试验。朝鲜政府承认卫星发射失败，这相当罕见，令人感到意外。

朝鲜2月与美国达成暂停核项目和导弹项目以换取粮食援助的协议，在美国决定不根据协议提供粮食援助后，朝鲜毫无意外地放弃了该协议。

去年12月，朝鲜领导人金正日去世，不到30岁的金正恩接掌政权。但外界对金正恩推动改革的希望趋于渺茫。金正恩在4月15日其祖父金日成百年诞辰纪念活动中表示，他将继续贯彻其父金正日的“先军”政策。

朝鲜发射火箭的行为遭到了国际社会的谴责，中国在呼吁对话与沟通的同时，对年轻的朝鲜领导人金正恩加以赞扬。

韩国和美国谴责朝鲜的行动，韩国官员担忧朝鲜正在准备进行新的地下核试验，因最新的卫星图像显示有挖掘活动。

韩国4月进行的议会选举中，选民似乎并未受到朝鲜发射火箭的干扰。

韩国前总统、铁腕政治家朴正熙之女朴槿惠领导的执政党--新国家党在议会选举中保持多数优势，尽管外界起初广泛认为该党会败北。

她已成为竞选下届总统的热门人选。

**韩国的评等**

（如无说明，与之前相同）

标准普尔：A

穆迪：A1

惠誉：A+

7月初，五年期主权债信用违约互换（CDS）KRGV5YUSAC=MG报120个基点左右，年初以来下降约30个基点。

**朝鲜：下一步计划是什么？**

4月发射火箭失败让金正恩蒙羞。专家称，这将推动朝鲜很快进行核试验，挽回领导层在国内外的形象。

美国一个安全智囊机构称，朝鲜加紧建设一个试验性轻水反应堆的建设，以增强生产核武器所需材料的能力。

6月，美国国务卿希拉里敦促金正恩选择一条和金正日不同的道路，称他可以选择带领朝鲜走出饥饿和政治压制。

金正日当初在金日成去世后的100天内消失在公众视线中，而金正恩则与此不同。他在金日成100年诞辰纪念活动中发表长篇电视讲话，观察家认为更多是对金日成时代的回忆。

分析师表示，朝鲜权力交接看来平稳进行。

**需要关注什么**

- 朝鲜是否会进行第三次核试验，以及国际社会对此作何反应。专家认为，朝鲜在下次的核试验中将首次使用高浓缩铀，外界一直怀疑朝鲜在发展高浓缩铀，两年前朝鲜公开承认。

- 朝鲜对李明博政府的态度更加强硬，誓言实施“特别行动”，摧毁李明博和他的政府。

- 是否有出现政变的迹象。这些迹象可能包括：当权人物无故不知所踪、对金正恩权威的公然质疑，以及朝鲜国内或中朝边境出现异常军事活动。

- 朝鲜、韩国、美国和中国之间的对话。

- 朝鲜或韩国做出让步、结束长达三年的金刚山旅游区争端的可能性。

**韩国：执政党面临的困境**

6月，韩国央行称，欧元区问题导致韩国经济下档风险加深，但该行仍连续第12个月维持利率在3.25%不变。该行随后下调了2012年经济增长目标，并公布增加逾70亿美元公共支出的计划。经济问题可能令执政党在大选年处境更加艰难。

4月的议会选举为今年晚些时候的总统选举奠定了竞争激烈的基调。总统选举结果将决定韩国如何处理与朝鲜的关系，以及如何解决腐败和贫富分化加剧等国内问题。

执政党新国家党在议会选举中战胜了主要竞争对手民主统合党。

外界认为，此次胜利将增强新国家党领袖朴槿惠竞选总统的雄心，她料于7月晚些时候宣布参加总统选举。

尽管公众对李明博政府相关的腐败丑闻感到厌恶，朴槿惠仍成功带领新国家党取得议会选举的胜利，更改了党名，并替换了一些议员人选。

新国家党战胜韩国民主统合党令外界感到意外。民主统合党去年下半年吸纳了一个少数派左翼政党，外界认为此举令其错过了夺回议会多数席位的机会。

韩国民主统合党曾承诺废弃与美国的自由贸易协议，并限制现代和三星等大型企业集团的能量。

如果民主统合党获得总统选举的胜利，将意味着向更好福利的转型，并可能与朝鲜拉近关系。这样的结果还可能改变韩国和美国之间的紧密关系。

**需要关注什么**

- 随着执政党两名当选议员因丑闻退党，执政党丧失在国会的多数优势。这削弱了该党，但该党可能试图与某个少数党结盟。

- 软件专家安哲秀教授并未排除从政的可能性。如果他宣布参加总统竞选，韩国政坛的局面将出现很大的改变。

- 韩国民主统合党的文在寅可能在政坛扮演更重要角色，有可能成为总统候选人之一。（完）