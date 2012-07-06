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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:14 BJT

〔中国个股〕上海汽车6月汽车销量35.55万辆,同比增长11.9%

路透北京7月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公布产销快报,6月下属各家企业共实现汽车销售35.55万辆,较去年同期的31.77万辆增长11.9%.

上海汽车并称,今年前五个月累计销售汽车223.26万辆,较去年同期增长11.41%.

上海汽车周四收报12.87元,一个月来累计下跌13.85%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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