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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 09:15 BJT

《汇市简讯》多家券商上调美非农就业预估,意味着美元上档受限

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* 预计美国6月非农就业岗位增加9万个

* 但隔夜公布的ADP民间就业报告强劲,引发预期上调

* 高盛预估从增加7.5万个提高至12.5万个,富国银行提高71%至增加10.6万个

* 华尔街日报称,如果数据疲软,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或进一步放宽政策,但现在宽松的门槛很高.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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