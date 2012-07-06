《汇市简讯》多家券商上调美非农就业预估,意味着美元上档受限

* 但隔夜公布的ADP民间就业报告强劲,引发预期上调

* 高盛预估从增加7.5万个提高至12.5万个,富国银行提高71%至增加10.6万个

* 华尔街日报称,如果数据疲软,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或进一步放宽政策,但现在宽松的门槛很高.(完)