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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:22 BJT

〔台湾股市〕平开后走低,宏达电公布业绩前股价下跌

路透台北7月6日电---台湾股市周五平开后走低,宏达电(2498.TW)下跌2.5%,该公司将在今日稍后公布第二季业绩.

0104GMT,加权股价指数.TWII下跌0.22%至7,370.69点.该指数上交易日收低0.47%.

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