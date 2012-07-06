〔路透调查〕降息之后欧洲央行料将采取更多措施支持经济

* 欧洲央行最近一次降息后,料有更多宽松之举

* 再次实施长期再融资操作、放宽抵押品规定皆有可能

* 仅少数分析师抱有再次降息的预期

路透伦敦7月5日电---路透调查显示,继周四降息行动之后,未来数月欧洲央行将采取更多措施扶助欧元区经济,或许包括再次向银行提供长期低息贷款.

面对欧元区经济恶化,欧洲央行虽未购买公债和进一步给银行挹注流动性,但决定将指标再融资利率调降25个基点,至0.75%的纪录最低.

路透在欧洲央行公布决议后迅速访问52位银行和研究机构分析师,普遍看法是利率预计至少会在2014年前保持不变,欧洲央行今年年底前可能向银行提供更多低息贷款.

欧洲央行总裁德拉吉称,这次会议没有讨论实施长期再融资操作(LTRO).前两次操作已经向银行提供了逾1万亿(兆)欧元低息三年期贷款.

"不过,看上去非常规支持举措的大门也没有完全向我们关闭."法国农业信贷银行分析师Frederik Ducrozet称.

"因此我们维持原观点,欧洲央行会准备好在必要时采取行动,会动用所有现有工具...如果没有新工具的话."

在回答欧洲央行年底前会采取什么措施的50位分析师中,有29位预计会实施新一轮LTRO,39位预计会进一步放宽抵押品规定.

50位分析师中,仅有11位预期欧洲央行会重启公债购买计划.欧洲央行曾买入二线国家公债来压低其举债成本,这是一项颇具争议的计划.

52位分析师中,有19位预计欧洲央行年底前将把再融资利率降至0.5%,与英国央行指标利率一致.后者周四将资产购买计划扩大了500亿英镑.

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