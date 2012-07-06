〔中国债市动态〕央行意外降息助现券早盘收益率普跌,后市分歧加重(更新版)

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路透上海7月6日电---中国央行在短短一个月内连续两次下调基准利率,降息方向符合预期,但频率的确令人惊叹.受此利好推动,银行间债市周五早盘现券收益率普跌5-10个基点(bp).不过,投资者对下半年市场走向分歧愈加浓重,早盘反应并不剧烈.

分析人士表示,本次央行执行非对称降息,并进一步扩大贷款利率浮动区间下限,意在改善企业融资环境,稳定实体经济.而在连续出击的政策激励下,下半年宏观基本面能否明显改善,则成为债市投资者关心的首要问题.同时,包括存款准备金在内的政策能否"给力",也左右着未来走势.

北京一银行交易员指出,后市不确定性日渐增强.投资户配置需求略强助涨买气,但其他机构跟进的热情并不算高.同时,源于逆回购的流动性供给,现券收益率此前也已经回调,部分的透支亦导致了市场反应不够猛.

"感觉现在已经降息了,等数据出来以后如果差就是符合预期,如果不差(收益率)可能还要反弹一部分.为什么不等现在这个真空期出了呢,"他表示.

周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]

华北一银行交易员表示,市场略显谨慎,现券收益率跌幅不及10bp.下半年在防守和进攻型策略之间,投资者分歧几多.

北京时间11:17,剩余期限近9.89年的固息国债120009券最新成交收益率CN120009=CFXS为3.3150%,较上日尾盘的3.3600%下跌近5bp.(完)