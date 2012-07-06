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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回吐升幅,市场忧虑中国经济成长不振

0108GMT * 澳元/美元在美国非农就业数据及下周中国数据前夕回吐升幅 * 分析师忧虑下周中国数据或更加疲弱,此前中国央行降息 * 一些人士将中国央行降息举措视作第二季中国经济数据乏力的证据 * 澳元/美元买盘聚集于1.0250附近,该水位为100日移动均线切入位.(完) --编译 石冠兰; 审校 程琳

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