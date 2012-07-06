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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:37 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货小跌,但本周因天气忧虑仍可录得逾10%涨幅

路透悉尼7月6日电---美国玉米期货价格周五下滑,部分回吐昨日5%的涨幅,大豆期货从2008年来高位附近回落.美国中西部旱情引发的忧虑,盖过了全球主要央行刺激经济的影响.

新作玉米合约本周仍有望录得逾10%的涨幅,因美国中西部可能经历近25年来最严重的旱情.

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