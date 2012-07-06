〔投行观点〕预计中国今年还有一次降息及两次降准,三季度概率较大--花旗

路透北京7月6日电---中国在短短一个月内连续两度降息后,投资银行花旗发布报告称,此次降息时机暗示中国二季度经济增长弱于政府预期,预计今年还会有一次降息及两次降准,其中三季度发生概率较大.

花旗报告并称,此次降息有助于刺激信贷需求,并向发改委最近审批的项目提供更多资金,该行维持对中国经济将于二季度见底的预期,料二季度GDP同比增速仅有7.3%.

报告指出,虽然在刺激信贷需求方面,不对称调息政策可能比调低存准更为有效.但前者却不能替代后者,因降准对于流动性释放和创造市场便利条件均很关键.

"为对冲央行约3,130亿人民币的逆回购操作,一次降准仍为必需."报告称.

此外,中国的政策导向已进入放松期的中间时点,这可被看做未来数月股票市场上扬的正面催化剂.同时,下半年较好的经济前景将与公司盈利下行风险相伴相随.不过,银行业净息差将被不对称降息和未来利率市场化进一步挤压.

周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652746]

花旗报告并称,中国政府已表现出支持利率市场化的决心,这或将由下届政府实现.未来可能看到对存款利率浮动和存贷比管制的进一步放松. (完)