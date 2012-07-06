《综述》阔别近两年爱尔兰重返债市,西班牙发债成本上升

路透马德里/都柏林7月5日电---爱尔兰周四于2010年11月接受欧盟和IMF援助以来首次重返短债市场,所发行的三个月期国库券利率低于西班牙同档债券,西班牙此前得以避免向国际金主寻求全面援助.

爱尔兰和西班牙同病相怜,都因房地产市场泡沫破灭陷入银行业危机.国际投资者对这两个国家公债标售表现出的兴趣却存在很大差异,不过爱尔兰于近两年来进行的首次举债融资规模比西班牙要小许多.

爱尔兰的三个月期国库券标售成功吸引到外资买需,而多数外国投资者却在刻意回避西班牙公债标售,尽管西班牙并没有向国际金主请求全面援助.