《综述》阔别近两年爱尔兰重返债市,西班牙发债成本上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透马德里/都柏林7月5日电---爱尔兰周四于2010年11月接受欧盟和IMF援助以来首次重返短债市场,所发行的三个月期国库券利率低于西班牙同档债券,西班牙此前得以避免向国际金主寻求全面援助.
爱尔兰和西班牙同病相怜,都因房地产市场泡沫破灭陷入银行业危机.国际投资者对这两个国家公债标售表现出的兴趣却存在很大差异,不过爱尔兰于近两年来进行的首次举债融资规模比西班牙要小许多.
爱尔兰的三个月期国库券标售成功吸引到外资买需,而多数外国投资者却在刻意回避西班牙公债标售,尽管西班牙并没有向国际金主请求全面援助.
西班牙财政部为10年期公债支付的利率达到逾七个月最高位,表明上周欧元区领导人达成协议的正面影响在减退.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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