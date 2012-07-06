〔中国货币市场〕降息后七天回购利率大跌,关注公开市场操作及降准可能

路透上海7月6日电---中国央行宣布降息后,银行间市场七天期质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周五早盘在大幅下行的开盘价引领下,明显走低,与隔夜品种的点差也较上日缩窄逾30基点(bp),至仅逾100bp.

交易员并称,与降息相比,流动性供求变化对回购利率影响更为直接.目前机构的降准预期仍在,但对央行是继续进行逆回购操作,还是很快就会降准判断尚不明确,还需要继续谨慎关注.

周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]

华南一银行交易员认为,货币市场利率主要"受(资金)供求决定,但央行公开市场操作利率会形成引导."

上海一银行交易员并指出,虽然央行意外降息,但未来较大的逆回购到期压力,令市场降准预期未消.回购利率走势还需进一步观望.

仅考虑到目前可统计的央票、正/逆回购到期因素,下周公开市场将净回笼约千亿元资金,其中集中到期的1,680亿元逆回购是主要资金抽离因素.另外,月初准备金清算日已有相当量资金抽离市场,未来还有企业分红、财政存款上缴等因素扰动.

另一银行交易员补充说,今日资金面十分宽裕,但七天期回购2.5%的开盘价还是略出意外,不排除有机构做市或对降息反应过度的可能.另外,即使降准预期不减令七天回购利率未来向下可能性较大,但在政策出台前,还需谨慎关注公开市场操作方式及相关利率变化.

今日七天期回购利率tCN7DRP=CFXS2.5%的开盘价,较上日加权利率陡降约150bp,不过随后经过一番多空较量,加权利率稳定在3.4%附近,较上日跌幅缩至不足60bp,成交相对清淡;隔夜品种tCN1DRP=CFXS早盘后段亦趋稳.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3511 2.6131 -26.20 215.17

七天CN7DRP=CFXS 3.4358 4.0175 -58.17 24.49

14天CN14DRP=CFXS 3.4879 4.3502 -86.23 3.46

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3543 2.6230 -26.87 11.54

七天CHICNY7D=CFXS 4.2900 4.0137 +27.63 9.90

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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