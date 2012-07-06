〔中国基金〕鹏华全球私募股权证券基金获批,为国内首只投资PE的基金

路透上海7月6日电---中国鹏华基金管理有限公司申报的创新产品--鹏华全球私募股权证券投资基金周四获批,这是国内首只投资全球上市的私募股权(PE)的公募基金.

公司新闻稿称,该基金将主要投资在全球主要交易所上市交易的PE相关证券,例如上市交易的PE投资公司、PE基金投资公司、PE基金管理公司和相关金融行业公司所发的股票、跟踪相关PE指数的交易所上市基金(ETF)等金融工具.

透过该基金,国内投资者将可间接参与境外私募股权投资.目前不少全球知名PE公司已上市,如黑石(百仕通)(BX.N),凯雷(CG.O)、KKR(KKR.N)等.

根据瑞士上市PE指数公司LPX GmbH统计,截至2011年8月底,全世界共有126家上市私募股权投资公司,总市值为1,597亿美元.

去年鹏华基金发行了一只创新型合格境内机构投资者(QDII)产品--鹏华美国房地产基金,而鹏华全球私募股权证券投资基金又将是QDII产品的一次创新.(完)