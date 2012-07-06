〔中国基金〕鹏华全球私募股权证券基金获批,为国内首只投资PE的基金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---中国鹏华基金管理有限公司申报的创新产品--鹏华全球私募股权证券投资基金周四获批,这是国内首只投资全球上市的私募股权(PE)的公募基金.
公司新闻稿称,该基金将主要投资在全球主要交易所上市交易的PE相关证券,例如上市交易的PE投资公司、PE基金投资公司、PE基金管理公司和相关金融行业公司所发的股票、跟踪相关PE指数的交易所上市基金(ETF)等金融工具.
透过该基金,国内投资者将可间接参与境外私募股权投资.目前不少全球知名PE公司已上市,如黑石(百仕通)(BX.N),凯雷(CG.O)、KKR(KKR.N)等.
根据瑞士上市PE指数公司LPX GmbH统计,截至2011年8月底,全世界共有126家上市私募股权投资公司,总市值为1,597亿美元.
去年鹏华基金发行了一只创新型合格境内机构投资者(QDII)产品--鹏华美国房地产基金,而鹏华全球私募股权证券投资基金又将是QDII产品的一次创新.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。