伊朗核潜艇计划或加剧西方国家疑虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳7月5日电---伊朗宣布计划建造首个核潜艇，外界猜测这是伊朗生产高浓缩铀，进而生产核弹原料的藉口。
西方专家质疑伊朗在短时期内制造复杂水下舰艇的能力。目前世界上只有实力最强的少数国家拥有核潜艇。
他们表示，伊朗可能利用该计划作为借口，进行更加敏感的核活动，因核潜艇所需的铀和核弹头一致。
“核潜艇大多使用高浓缩铀。”前国际原子能机构副总干事海诺宁(Olli Heinonen)表示，并指出伊朗不太可能从海外买到所需燃料，因国际社会对其核项目存在争议。
海诺宁认为，伊朗随后可能“以缺乏外国燃料供应为由，进一步进行铀浓缩”。
伊朗进一步进行铀浓缩将惊动美国及其盟友，他们怀疑伊朗试图发展生产核弹的能力，并希望伊朗终止核项目。伊朗否认生产核武器的野心。
这可能也会导致外交努力更加复杂化，并可能增加军事干预的担忧。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。