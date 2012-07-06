《汇市简讯》欧元兑日圆守在略高于昨日与近期低点处

0138 GMT * 欧元兑日圆与兑其他货币均遭抛售,受ECB总裁德拉吉的不妥协态度影响 * 欧洲央行一如预期降息,但未释出更多宽松讯号 * 欧元/日圆从亚洲盘的100.33跌至伦敦盘的98.80 * 跌后持稳,但在一目均衡基准线98.60上方走势不稳 * 其下方有大型停止单,包括98.50和6月28日低点98.34 * 从99.10起有卖兴.(完) --编译 隋芬;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=