中国将成世界上最大的可再生能源增长市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月5日电---国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲经济低迷、成熟的可再生能源市场从绿色增长中心转移到大型新兴市场，中国今年将超过欧洲，成为世界可再生能源发电量增长最快的市场。

今年，中国非水能可再生能源增长速度达到2,000万千瓦时，规模增速将超过经合组织中(OECD)的欧洲国家。

IEA称，欧洲的年度增长规模将减缓至2,000万千瓦时以下。

可再生能源电厂迄今集中在西方市场，西方政府通过补贴绿色能源生产来实现减排目标的策略推动了绿色能源的发展。

但随着中国、巴西和印度的发展，这种局面料将在未来五年发生改变。到2017年，全球新增可再生能源发电量达到3.41亿千瓦时，其中有一半来自于中国、巴西和印度。3.41亿千瓦时这一数字相当于美国现有发电装机容量的三分之一。

IEA主席范德胡芬(Maria van der Hoeven)在报告中称：“由于它们在未来几年的加速推动，经合组织之外的新兴和发展中市场正在推动预期中的多数增长。”（完）