中国将成世界上最大的可再生能源增长市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月5日电---国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲经济低迷、成熟的可再生能源市场从绿色增长中心转移到大型新兴市场，中国今年将超过欧洲，成为世界可再生能源发电量增长最快的市场。
今年，中国非水能可再生能源增长速度达到2,000万千瓦时，规模增速将超过经合组织中(OECD)的欧洲国家。
IEA称，欧洲的年度增长规模将减缓至2,000万千瓦时以下。
可再生能源电厂迄今集中在西方市场，西方政府通过补贴绿色能源生产来实现减排目标的策略推动了绿色能源的发展。
但随着中国、巴西和印度的发展，这种局面料将在未来五年发生改变。到2017年，全球新增可再生能源发电量达到3.41亿千瓦时，其中有一半来自于中国、巴西和印度。3.41亿千瓦时这一数字相当于美国现有发电装机容量的三分之一。
IEA主席范德胡芬(Maria van der Hoeven)在报告中称：“由于它们在未来几年的加速推动，经合组织之外的新兴和发展中市场正在推动预期中的多数增长。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。