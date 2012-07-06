《汇市简讯》澳元/美元重测1.03未果,预计可能更深回调

0201GMT * 澳元/美元昨日重新测试1.03关键水准并失败,后市可能更深拉回 * 对于央行的流动性举措反应微弱,显示卖方力量增强 * 连续两日冲高回落 * 第二日是外包日线型态,预示后市可能波动加大 * 自6月28日低点开始涨势的50%回档位在1.0162,预计至少要回调到该水准 --编译 张涛;审校 徐文焰