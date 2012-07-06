《汇市简讯》美国非农就业数据可能给市场带来的影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
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* 若非农就业岗位增加超过15万,将刺激美元上扬,但影响有限
* 非农就业数据强劲不大可能令欧元受益,因其走势受利率因素影响更大
* 若该数据强劲,可依然做空欧元/澳元,尽管近期下滑
* 若新增非农就业岗位在10-12.5万之间将带来宽慰,但难以引发汇市大幅变动,因昨夜已公布ADP民间就业人数
* 若新增非农就业岗位少于7万,恐引发避险情绪,美元兑日圆以外大多数货币料上涨.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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