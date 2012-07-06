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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 10:57 BJT

《汇市简讯》美国非农就业数据可能给市场带来的影响

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* 若非农就业岗位增加超过15万,将刺激美元上扬,但影响有限

* 非农就业数据强劲不大可能令欧元受益,因其走势受利率因素影响更大

* 若该数据强劲,可依然做空欧元/澳元,尽管近期下滑

* 若新增非农就业岗位在10-12.5万之间将带来宽慰,但难以引发汇市大幅变动,因昨夜已公布ADP民间就业人数

* 若新增非农就业岗位少于7万,恐引发避险情绪,美元兑日圆以外大多数货币料上涨.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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