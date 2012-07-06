版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 10:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆外亚洲货币持坚,中美数据出炉前市场规避风险

0228GMT * 美元兑日圆以外亚洲货币维持高位,因美国就业数据及中国数据公布前夕亚洲市场厌恶风险 * 昨日中国意外降息自在一定程度上让市场措手不及 * 该地区股市大多下滑,未受到中国降息举措的提振 * 美元/坡元回落至1.27,而美元/韩元止步于1140前 * 下周五公布的中国第二季GDP数据甚为关键,或许比美国非农就业数据更重要(完) --编译 石冠兰; 审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐