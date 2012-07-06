《汇市简讯》美元/日圆外亚洲货币持坚,中美数据出炉前市场规避风险

0228GMT * 美元兑日圆以外亚洲货币维持高位,因美国就业数据及中国数据公布前夕亚洲市场厌恶风险 * 昨日中国意外降息自在一定程度上让市场措手不及 * 该地区股市大多下滑,未受到中国降息举措的提振 * 美元/坡元回落至1.27,而美元/韩元止步于1140前 * 下周五公布的中国第二季GDP数据甚为关键,或许比美国非农就业数据更重要(完) --编译 石冠兰; 审校 吴云凌