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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 10:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆呈观望型态,但偏向于上行

0225GMT

* 亚洲时段美元/日圆温和上涨,从79.86涨至80.02

* 从80.00到80.10仍都有卖单,不过80.10上方有止损

* 若突破该水准,则上看阻力位80.65和100日移动均线切入位80.62

* 一目均衡云区顶部在80.56;80.65上方的止损单规模很大.

* 买单上移到79.80.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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