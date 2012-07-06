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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 10:54 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货触及五周高位,关注美国非农就业数据

路透东京7月6日电---日本10年期公债期货周五触及五周高位,较长期公债价格微涨,之后美国将公布重要的月度就业报告. 10年期公债期货2JGBv1上涨6个跳动点,至143.93,此前触及五周高位143.96.而10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平,报0.805%.

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