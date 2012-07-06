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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 11:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受累亚股疲态走低

0245GMT * 亚股走低,MSCI明晟亚太地区(除日本)股指下滑0.60% * 上海股市跌0.30%,因中国央行降息后成长忧虑持续 * 股市疲态令澳元承压,但1.0250附近买盘目前提供支撑 * 支撑位为昨日低位1.0243,及99.69/1.0330一波升势的38.2%回档位1.0190/95.(完) --编译 石冠兰; 审校 张荻

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