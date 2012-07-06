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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 11:07 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.5450/70有强劲支撑

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* 英镑/美元窄幅波动,亚洲时段整固海外盘跌势

* 亚洲股市多数下跌,市场静待美国非农就业数据

* 波林格区间收窄,倾向于进一步窄幅交投

* 日线动量研究发出负面讯号

* 1.5450/70料有坚韧支撑,若跌破将下看1.5300

--编译 田建华; 审校 丁琦

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