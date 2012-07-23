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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 11:36 BJT

《汇市简讯》美元兑印尼卢比有突破9500的可能,下道阻力在9520

0320 GMT

* 美元兑印尼卢比买盘强劲,因对西班牙的担忧升级

* 美元兑印尼卢比目前为止在9480-9495交投,印尼央行在顶部压制,但金额不大

* 月底需求以及印尼卢比计价的债券遭遇获利了结,令美元/印尼卢比受良好买盘支撑

* 应会试探9500,下一道阻力在9520.

* 最新报9488-9508,无本金交割远期外汇(NDF)报9520-9550

--编译 田建华; 审校 蔡美珍

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