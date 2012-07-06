〔券商观点〕中国降息反映政策立场转变,预计今年还有1-2次--高盛高华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月6日电---在中国央行再度降息后,高盛高华发布报告称,在通胀快速下降,经济增速相对缓慢,以及国内股市表现相对疲软之时,降息反映出中央在政策立场上求变的愿望,预计今年剩余时间还有一到两次降息.
高盛高华证券经济学家宋宇在报告中称,流动性至关重要,预计中国政府将保持政策相对宽松,6月新增人民币贷款约在9,000亿元,全年则在9万亿左右.
中国央行周四晚间宣布,自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍. [ID:nSB1652324]
"我们预计今年剩余时间还有一到两次降息,不过这将取决于通胀和经济增长的趋势.预计还会有多次下调存款准备金率,而且时点不定,降息并不排除不会马上下调存准."宋宇表示.
高盛认为,不对称降息反映出高层决策者希望缩减商业银行的利差,公众和业界对银行高息差的现象普遍存在不满.
央行此次降息还特别提到,本次降息个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房.
"房地产价格近几月开始反弹,我们认为政府对此的担忧加深,确实需要再度加强调控."高盛报告表示.
随着成交量回升,中国房价已显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.[ID:nSB1643876] (完)
--整理 宿泱韫; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。