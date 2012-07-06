〔券商观点〕中国降息反映政策立场转变,预计今年还有1-2次--高盛高华

路透北京7月6日电---在中国央行再度降息后,高盛高华发布报告称,在通胀快速下降,经济增速相对缓慢,以及国内股市表现相对疲软之时,降息反映出中央在政策立场上求变的愿望,预计今年剩余时间还有一到两次降息.

高盛高华证券经济学家宋宇在报告中称,流动性至关重要,预计中国政府将保持政策相对宽松,6月新增人民币贷款约在9,000亿元,全年则在9万亿左右.

中国央行周四晚间宣布,自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍. [ID:nSB1652324]

"我们预计今年剩余时间还有一到两次降息,不过这将取决于通胀和经济增长的趋势.预计还会有多次下调存款准备金率,而且时点不定,降息并不排除不会马上下调存准."宋宇表示.

高盛认为,不对称降息反映出高层决策者希望缩减商业银行的利差,公众和业界对银行高息差的现象普遍存在不满.

央行此次降息还特别提到,本次降息个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房.

"房地产价格近几月开始反弹,我们认为政府对此的担忧加深,确实需要再度加强调控."高盛报告表示.

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