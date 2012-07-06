〔路透专访〕高盛在日拟推出的REIT已确定可购得三处物业--GSAM总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日---高盛资产管理公司(GSAM)总裁Shigeki Kiritani称,高盛(GS.N)已确定可购得东京三处价值250亿日圆(3.13亿美元)的资产,因该资产管理部门准备设立一支房地产投资信托(REIT).
Kiritani接受采访时表示,这支REIT在下个月成立后,计划购买两座办公楼以及一座住宅楼.这是外国金融机构首次在日本建立的REIT.
他表示,该房地产信托的启动资金为130亿日圆现金,约等于三处物业价值总和的一半.
他补充说,该信托的收益率将介于4-5%.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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