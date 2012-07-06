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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 11:59 BJT

〔路透专访〕高盛在日拟推出的REIT已确定可购得三处物业--GSAM总裁

路透东京7月6日---高盛资产管理公司(GSAM)总裁Shigeki Kiritani称,高盛(GS.N)已确定可购得东京三处价值250亿日圆(3.13亿美元)的资产,因该资产管理部门准备设立一支房地产投资信托(REIT).

Kiritani接受采访时表示,这支REIT在下个月成立后,计划购买两座办公楼以及一座住宅楼.这是外国金融机构首次在日本建立的REIT.

他表示,该房地产信托的启动资金为130亿日圆现金,约等于三处物业价值总和的一半.

他补充说,该信托的收益率将介于4-5%.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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