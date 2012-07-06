〔券商观点〕中国降息周期确认,料年内还有两次降准和一次降息--申万

路透北京7月6日电---申银万国证券公司发布的报告称,中国央行在时隔不到一个月时间再次降低存贷款基准利率,并扩大贷款利率浮动下限,印证了中国进入降息周期的判断,确认了国家稳增长的决心,也进一步体现了国家加快推进利率市场化的决心.

申万并维持年内还有两次降准和一次降息的判断.

报告称,值得强调的是,两次降息之后一年期贷款利率已经下降了170个基点,相对于降息前资金成本平均下降30%,其累积效果已经非常可观,可以预期,未来3-6个月其对经济增长的刺激效果将逐渐显现.

"与上次相比,央行降息的原因相同,首先经济增速持续不振,经济下行压力依旧很大.从目前的高频数据看,6月份和二季度经济数据很有可能低于预期.其次,通货膨胀持续缓解为降息提供了空间."报告称.

央行降息的非对称性也非常相似.上次是名义对称降息实为非对称降息,这次无论名义实际都是非对称降息.此次降息后一年期贷款利率最大下降幅度达到85个基点(6.31×0.8-6.00×0.7).通过降低资金成本、刺激需求,尤其是投资需求的用意非常明显.

报告指出,降息和降准功能不同,降息主要是降低资金成本,通过刺激需求来稳定经济;降准主要通过扩大货币供应来稳定经济,二者不能完全替代,因此降息并不能降低降准的可能.

"我们认为在外汇占款增加减少的情况下,预计年内还会有二次降准.在上次报告中我们认为今年一共有三次降息,已经降了两次,年内至少应该还有一次降息.如果经济增长乏力,物价低于预期,降息的次数也很有可能会多于我们预期."报告称.

中国央行宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限放宽至基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611] (完)