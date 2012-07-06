〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,受需求和经济忧虑拖累

路透新加坡7月6日电---布兰特原油期货周五下跌逾1美元,因各国央行出台的刺激性举措未能缓解投资者对于原油需求前景的忧虑,不过挪威劳资纠纷引发的供应忧虑料限制原油期货的跌幅.

中国、英国和欧元区的央行都在周四宣布放宽政策,突显出全球经济形势的严峻,令大宗商品的需求前景蒙阴.

0325GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.88美元至每桶99.82美元,之前一度跌至盘内低点99.60美元.美国原油期货CLc1跌0.89美元至每桶86.33.(完)