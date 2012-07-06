〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,受需求和经济忧虑拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透新加坡7月6日电---布兰特原油期货周五下跌逾1美元,因各国央行出台的刺激性举措未能缓解投资者对于原油需求前景的忧虑,不过挪威劳资纠纷引发的供应忧虑料限制原油期货的跌幅.
中国、英国和欧元区的央行都在周四宣布放宽政策,突显出全球经济形势的严峻,令大宗商品的需求前景蒙阴.
0325GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.88美元至每桶99.82美元,之前一度跌至盘内低点99.60美元.美国原油期货CLc1跌0.89美元至每桶86.33.(完)
--编译 高琦; 审校 程琳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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