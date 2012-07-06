《综述》意外降息提振中国债市表现,但冀望大行情恐将失望

* 央行意外降息,现券收益率普跌

* 半年度起点,债市投资者偏谨慎

* 机会可寻,欲求大行情恐有失望风险

* 降准与降息并不矛盾,有必要配合使用

* "落袋为安"心态,下半年策略不会过激进

作者 冉莹

路透上海7月6日电---中国央行意外降息无疑给已处牛市中的中国债券市场再注入一针强心剂,周五现券收益率普跌回应.不过从获利卖盘出笼跌幅最终收窄走势看,站在半年度起点的债市投资者仍偏谨慎,冀望大行情恐有失望风险.

分析人士指出,相比财政政策,实体经济对货币政策的反应存在滞后性.经济触底反弹的时间点有后延的压力,这对债市形成基本面的支撑.同时,调降存款准备金率与降息并不矛盾,短期内降准依旧可期.经济基本面及更多宽松政策出台的预期,均激励配置需求进场.

另一方面,由于当前的现券收益率水平已接近历史低位,部分机构观望气氛依然浓厚,继续跟进的热情并不高.加之多数投资者本着"落袋为安"心态,下半年交易策略不会非常激进,买盘热情将受到一定抑制.投资者普遍预计,10年期固息国债IFT10YY=CDC收益率有望落至3.20%的水平,但持续向下突破的可能性较小.

"现在(收益率)不是最低点,但也就不远了.下跌还有空间,但像去年四季度开始的大行情肯定不可能."华北一银行分析师表示.

中债登报价显示,降息前一个交易日,10年期固息国债最新收益率3.3193%;据交易员透露今日同期限国债收益率在3.29%左右,跌幅并不及预期.6月8日央行三年多来首度降息时,该期限国债跌入3.31%水平,随后出现行情的反复.

上述分析师并指出,短期看降息对债市必然是利好,长期趋势则依然有待于关注经济增长.通胀对债市的牵制作用基本可以忽略,后期还要看经济恢复的节奏和力度.当然,也包括政策出台的频率.

政策方面,多数机构预计年内至少还有一次降息的机会,同时,降息的目的是降低企业财务成本,促进有效贷款需求,主要着眼点在实体经济方.而降准意在保证金融体系流动性的充沛,提升贷款能力,在于供给方.降准与降息之间并不矛盾,需要配合使用.

周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]

**降息降准并不矛盾**

央行在公开市场滚动式逆回购操作,刚令经受半年末考核、7月初准备金例行缴款的银行间资金面暂获喘息.但面对新增外汇占款规模的趋势性减少,公开市场到期资金量有限,累计逾千亿的逆回购陆续到期及财政存款上缴压力犹存,资金状况不容乐观.而央行通过调降存准率以对冲亦极有必要.

国海证券宏观经济分析师邹璐认为,此次降息并不能替代近期市场间一直预期的降准,"我们认为近期逆回购到期前后仍面临降准50bp(基点),以对冲逆回购到期带来的对资金面的冲击."

此外,历来央行存准率的调整和新增外汇占款之间保持着密切的联系.上海一银行资深外汇交易员表示,据测算,6月新增外汇占款将低于5月水平,甚至不排除出现负增长的情况.

市场投资者对本次降息的解读,更多是货币政策制定者对经济的悲观预期.上述外汇交易员指出,在全球三大央行联手宽松货币政策背景下,更为理性的操作应该是将资金配置到安全系数更高的资产中,这显然将加剧资本外流.而近两个月外汇市场上客盘大规模的美元购汇需求,也会对新增外汇占款产生负面冲击.

"更理性操作是在长期降息通道中,很多资金就往外走,等经济稳定的时候再回来."他表示.

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力.[ID:nSB1618442]

分析人士并指出,在资金成本方面,此次降息与上次明显不同.上一次降息因存款利率可上浮,而金融机构为吸收存款,多将执行利率提升至1.1倍上限,与降息前相持平甚至更高;但本次再度降息,能够有效降低银行资金成本,大约在20个BP左右.这一点显然对债市形成长期利好.(完)