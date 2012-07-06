〔中国新债〕财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债,期限六个月

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海7月6日电---中国财政部公告称,将于下周五(13日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行150亿元人民币记账式贴现国债,期限六个月(182天).
刊登在中国财政部的公告显示,该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债竞争性招标时间为7月13日上午9:30-10:30,7月16日开始发行并计息,7月18日发行结束,7月20日起在各交易场所上市交易.(完)
参看详情,可点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选