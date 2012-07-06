〔券商观点〕中国降息对银行盈利影响有限,将缓解其资产质量压力--中金

路透北京7月6日电---中国央行年内第二次降息后,中金公司发布研究报告称,此次降息表面上凶狠,但实质对银行盈利影响有限,且对缓解资产质量压力的帮助较大;而央行此次进一步扩大下浮区间的信号意义大于实质.

中金报告称,降息周期将不可避免的影响损益表,银行基本面下行,盈利增长面临压力,这已经在股价中有所反映.还应看到,持续降息有助于减轻工业企业的财务负担,进而提高利润率;同时改善企业的投资需求,从而推动市场对中国经济见底回升,这将有助于缓解投资者对银行资产质量的担忧.

报告认为,此次降息,尽管表面上是非对称降息,但除了标志性的一年期贷款利率比存款多降6bp(基点)以外,其他各期限利率的调整都是有利于银行净息差的,如活期存款利率下调5bp至0.35%;2年期以上的定期存款利率下调了35-40bp,下调幅度均大于对应期限的贷款利率(下调25bp).

"名至而实不归的此次降息对银行净息差的影响较小,效果基本等同于一次25bp的对称降息.我们测算显算此次将提高上市银行2012年净息差0.5bp,降低2013年净息差3.5bp."报告称.

中国央行自周五起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作,同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611]

此外,中金报告认为0.7倍利率的对公贷款(下限4.2%)基本不可能出现,银行若发放4.2%利率的贷款收益率与7天同业拆借的收益率基本相当,还要占用昂贵的资本,自身基本没有动力去做.

同时,公司贷款的风险高于按揭,目前按揭贷款利率下限一直是基准利率的0.7 倍,但实际放贷中银行普遍控制在0.85倍以上,而且按揭对资本的耗用仅为对公贷款的一半,因此银行发放0.7倍对公贷款的可能性非常小.

"我们在银行业三季度策略报告中强调半年转换之际,银行买点之时,...因此,若市场解读负面,出现大幅下跌机会,实为较好的买入机会.重申看好银行板块三季度反弹的观点."报告称.

受降息影响,今日A股市场银行股近乎全线下跌,招商银行(600036.SS)、宁波银行(002142.SZ)等中小型银行跌幅居前,其中华夏银行(600015.SS)和招商银行均跌逾3%至约三年来新低,而四大国有银行跌幅垫后.(完)