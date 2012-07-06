《全球市场》亚洲股市下滑,央行刺激举措难以宽慰经济成长忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* MSCI日本外亚洲股指下跌0.6%,日经指数跌0.4%
* 欧元下滑,兑商品货币徘徊在纪录低点附近
* 若美国非农就业数据强劲,或令美联储刺激措施预期降温
* 中国降息令即将公布的GDP数据蒙阴
* 成长忧虑令大宗商品价格下挫
路透东京7月6日电---亚洲股市周五下滑,追随隔夜全球股市跌势.
尽管三家重要央行采取了新的刺激措施,市场氛围依旧谨慎,投资者紧盯今日稍晚将公布的美国就业数据.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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