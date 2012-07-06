版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 11:44 BJT

《全球市场》亚洲股市下滑,央行刺激举措难以宽慰经济成长忧虑

* MSCI日本外亚洲股指下跌0.6%,日经指数跌0.4%

* 欧元下滑,兑商品货币徘徊在纪录低点附近

* 若美国非农就业数据强劲,或令美联储刺激措施预期降温

* 中国降息令即将公布的GDP数据蒙阴

* 成长忧虑令大宗商品价格下挫

路透东京7月6日电---亚洲股市周五下滑,追随隔夜全球股市跌势.

尽管三家重要央行采取了新的刺激措施,市场氛围依旧谨慎,投资者紧盯今日稍晚将公布的美国就业数据.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐