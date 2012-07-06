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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 18:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级    起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*广西玉柴       10        5       12    7/11簿记建档   国开行       AA        7/12     7/13
机器集团                   
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*中国交建       50        25      12    7/11簿记建档   招商银行     AAA       7/13     7/16
(601800.SS)(1800.HK)              
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*泰州三福船舶    6         3      12    7/11簿记建档   农业银行     AA-       7/13     7/16   
工程有限公司             
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*上港集团       34        20       9    7/11簿记建档   招商银行     AAA       7/13     7/16   
(600018.SS)                                            交通银行 
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*岳阳林纸       11         6      12    7/11簿记建档   农业银行     AA        7/13     7/16   
(600963.SS)                                             
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上海城市建设    50        25      12    7/9簿记建档    交通银行     AAA       7/10     7/11
投资开发公司                                           国开行
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好当家           5         2.5    12    7/10簿记建档   中信银行     A+        7/12      7/13 
(600467.SS)   
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重庆机电         6         6      12    7/10簿记建档   兴业银行     AA        7/11      7/12
控股集团 
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武钢集团       65        45      12     7/10簿记建档   国开行      AAA        7/11     7/12
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中国水电       32         8      12     7/10簿记建档   中国银行    AAA        7/11     7/12
(601669.SS)     22        12      12    7/10簿记建档   农业银行               7/11     7/12   
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中国黄金集团   30        15      12     7/10簿记建档   兴业银行    AAA        7/11     7/12
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北京京客隆      5         2      12     7/10簿记建档   北京银行     AA-       7/11     7/12
(0814.HK)    
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江苏核电        16        16      12    7/11簿记建档   中国银行     AA+       7/12     7/13
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尖峰集团         4         2      12    7/11簿记建档   中信银行     A+        7/13     7/16
(600668.SS)
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上港集团        20        10       9    7/11簿记建档   光大银行     AAA       7/12     7/13
(600018.SS)                                            招商银行
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中国联合网络   150       150      12    7/11簿记建档   中国银行     AAA       7/12     7/13
通信公司                                               建设银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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武钢集团       110       30       3    7/10簿记建档    工商银行     AAA       7/11      7/12
                                                       浦发银行
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平高电气         4        4       3    7/10簿记建档    广发银行      AA       7/11      7/12
(600312.SS)
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亨通集团         8        4       3    7/10簿记建档    中信银行      AA       7/12      7/13
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河南交投集团    43       23       5    7/11簿记建档     国开行       AA+      7/12      7/13    
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中纺集团         6        6       3    7/11簿记建档    招商银行      AA+      7/12      7/13
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中国建筑        18       18       5    7/12簿记建档    建设银行     AAA       7/13      7/16
材料集团 
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金蝶软件        4.8      4.8      3    7/12簿记建档    招商银行      AA-      7/16      7/17
(中国)公司      
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广东物资集团    9.9       6       5    7/12簿记建档    光大银行      AA       7/13      7/16
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湖南盈德气体     8.8      8.8     5    7/12簿记建档    广发银行      AA       7/13      7/16    
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洛阳钼业        20       20       5      推迟发行      中国银行      AA+       --        --
(3993.HK)                                              工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*芜湖市中小企业  4.5      4.5      3   7/13簿记建档  兴业银行      AAA         7/16      7/17
                          (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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