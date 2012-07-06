〔日本股市〕早盘收低,欧洲央行降息未能消除全球经济放缓的担忧

路透东京7月6日电---日本股市日经指数周五早盘收低,上日中国和欧洲推出的货币宽松举措未能消除全球经济放缓的担忧.

投资者目前正在关注今日稍晚公布的美国非农就业数据,以便衡量美国经济的放缓程度,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取行动的机率.

日经指数.N225早盘下降0.4%,报9,047.46点,进一步远离周三所及两个月收盘高位9,104点.东证股价指数.TOPX下跌0.2%至774.85点.

在欧洲央行(ECB)将指标利率降至纪录低点0.75%,且中国和英国央行均放宽政策之后,日股像全球其他股市一样,没有得到太多安慰.

"欧洲央行的降息举动在预料之中.至于中国,我认为投资者需要看到以下的任何一种情况:更加确凿的经济反弹证据,财政刺激措施,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太表示.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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