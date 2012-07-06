〔日本股市〕早盘收低,欧洲央行降息未能消除全球经济放缓的担忧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京7月6日电---日本股市日经指数周五早盘收低,上日中国和欧洲推出的货币宽松举措未能消除全球经济放缓的担忧.
投资者目前正在关注今日稍晚公布的美国非农就业数据,以便衡量美国经济的放缓程度,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取行动的机率.
日经指数.N225早盘下降0.4%,报9,047.46点,进一步远离周三所及两个月收盘高位9,104点.东证股价指数.TOPX下跌0.2%至774.85点.
在欧洲央行(ECB)将指标利率降至纪录低点0.75%,且中国和英国央行均放宽政策之后,日股像全球其他股市一样,没有得到太多安慰.
"欧洲央行的降息举动在预料之中.至于中国,我认为投资者需要看到以下的任何一种情况:更加确凿的经济反弹证据,财政刺激措施,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。