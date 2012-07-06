〔投行观点〕中国料继续放松调控政策,三季度可能两次降准--摩根大通

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月6日电---摩根大通最新研究报告称,继中国年内再次降息之后,监管层还将继续放松调控政策,以支撑经济增长,7月间和三季度末前仍有可能两次下调存款准备金率.
摩根大通同时认为,考虑到通胀压力降幅超出此前预期,如果未来数月间经济运行持续疲软,还会为进一步降息打开政策空间.
"尽管近一两个月间中国采取了一系列宽松措施,但经济运行疲态可能还会持续,这些政策的措施可能要到8月份才会逐步显现效果."报告并预计,二季度GDP增幅为7.7%,且6月份经济数据将显现企稳回升的迹象.
中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652324]
摩根大通认为,此次降息的直接原因是通胀压力大为下降,预计6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅可能已降至2.3%.
路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB1651350] (完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。