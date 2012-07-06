〔中国汇市〕人民币早盘续跌,全球经济增长疑虑刺激购汇盘

* 人民币即期续跌,购汇需求较旺

* 三大央行祭出放宽政策,难解经济增长忧虑

* 市场静待即将公布的美国非农就业数据

* 汇价料仍维持区间震荡

路透北京7月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘续跌.中国、英国及欧洲央行均宣布放宽货币政策,凸显经济警讯,打压风险偏好利多美元,国内市场购汇需求旺盛,推动人民币即期汇价继续回落.

不过交易员们强调,场内的避险情绪并非恐慌,下一步人民币的走势,需看美国非农就业数据的情况,及国际美元的牵制.若不出意外,人民币汇价料仍维持区间震荡.

"隔夜美元指数一直在上,欧洲央行降息,(美国)今天还将公布非农数据,风险事件太多,避险情绪比较重,市场一直在买美元."北京一大型银行交易员称.

上海一大型银行交易员则提到,近两个交易日人民币多空力量均不明显,今日购汇盘或为近期积累的一个释放.

中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.其中中国人行降息最让人意外,这是中国央行在近一个月时间内第二次降息.[ID:nSB1652324]

北京时间11:41人民币兑美元即期报6.3649元,上日收报6.3559元.人民币兑美元周五中间价CNY=PBOC为6.3249元,上日为6.3193元.

东京汇市,欧元兑美元周五在五周低位附近挣扎,兑澳元等商品货币触及历史低位,因欧洲央行(ECB)旨在提振欧元区经济的最新降息行动并未激起市场很大反响.[FRX/CN]

美国将于周五公布6月非农就业报告.路透访问的分析师预计,6月非农就业岗位料增加9万个.[ID:nST0471690]若美国就业数据令人失望,可能令市场预期美联储推出新一轮债券购买计划或第三轮量化宽松(QE3)的可能性上升.

**料后市区间震荡**

上述上海交易员预计,短期内购汇力量旺盛的势态料不会扭转,若无突发事件影响,料人民币即期汇价后市维持区间震荡.

离岸市场上,北京时间11:41,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3600/90元,上日尾盘报6.3505元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4070/00,上日尾盘为6.4065元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)