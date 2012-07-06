〔表格〕瑞士6月CPI较上年同期下滑1.1%,降幅略大于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透苏黎世7月6日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士6月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.1%,路透调查预估为下滑1.0%.瑞士6月CPI较前月下滑0.3%,路透调查预估为下降0.3%.
以下为详细数据:
2012年6月 2012年5月 2011年6月
较上月变动% -0.3 持平 -0.2
较上年同期变动% -1.1 -1.0 0.6
指数(2010年12月=100) 99.5 99.8 100.5 (完)
浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 张若琪;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选