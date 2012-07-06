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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 15:26 BJT

〔表格〕瑞士6月CPI较上年同期下滑1.1%,降幅略大于市场预估

路透苏黎世7月6日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士6月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.1%,路透调查预估为下滑1.0%.瑞士6月CPI较前月下滑0.3%,路透调查预估为下降0.3%.

以下为详细数据:

2012年6月 2012年5月 2011年6月

较上月变动% -0.3 持平 -0.2

较上年同期变动% -1.1 -1.0 0.6

指数(2010年12月=100) 99.5 99.8 100.5 (完)

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--编译 张若琪;审校 白云

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