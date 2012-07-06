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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 12:27 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:早盘全线走高,中国降息令市场惊慌

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IFR 7月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘全线走高,昨日欧洲央行(ECB)、英国央行和中国人民银行均放宽货币政策.

中国央行降息(一个月内第二次)似乎令国内市场感到惊慌,因为担心下周出炉的月度经济数据恐怕很糟.

因此,尽管股市只是温和下跌,美元兑日圆以外亚洲货币仍全线上涨.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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