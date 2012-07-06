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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 12:44 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格微升,因亚股普遍走低

路透东京7月6日电---美国10年期公债在周五亚洲时段微升,因股市走低,尽管上日欧洲和中国央行纷纷出台货币宽松举措.

指标10年期美债US10YT=RR价格上涨4/32,收益率(殖利率)报1.583%,较周四美国尾盘跌近2个基点.MSCI明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS跌近0.7%.

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