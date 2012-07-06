〔投行观点〕中国央行降息着眼利率市场化,并非主要针对流动性--RBS

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月6日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)发布研究报告称,中国央行周四意外降息,而没有向市场预期那样下调存准率.此举主要是顺应利率市场化方向,而不是放松政策以改善流动性状况.
RBS认为,央行一个月内两次降息,显示其正从数量型工具(调存准),转向使用价格型工具(调利率).而处于高位的存款准备金率暂时没有调低,或许是体现对银行资产质量的担忧,况且银行放贷已面临贷存比的制约.
"(降息)会压低整个利率期限曲线,但银行并未因此获得更多新资金,贷款增长或难有扩张."报告称.除非央行下一步通过降准手段向市场注入"实质性"的流动性,否则未来数月内资金面仍将趋紧.
此外,在不调整或放宽银行贷存比规定的情况下,仅仅降低存准率,对于已经触及红线的银行,资金仍将趴在银行账面上.
中国央行周四晚宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652746](完)
--发稿 苏丹; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。