〔投行观点〕中国央行降息着眼利率市场化,并非主要针对流动性--RBS

路透北京7月6日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)发布研究报告称,中国央行周四意外降息,而没有向市场预期那样下调存准率.此举主要是顺应利率市场化方向,而不是放松政策以改善流动性状况.

RBS认为,央行一个月内两次降息,显示其正从数量型工具(调存准),转向使用价格型工具(调利率).而处于高位的存款准备金率暂时没有调低,或许是体现对银行资产质量的担忧,况且银行放贷已面临贷存比的制约.

"(降息)会压低整个利率期限曲线,但银行并未因此获得更多新资金,贷款增长或难有扩张."报告称.除非央行下一步通过降准手段向市场注入"实质性"的流动性,否则未来数月内资金面仍将趋紧.

此外,在不调整或放宽银行贷存比规定的情况下,仅仅降低存准率,对于已经触及红线的银行,资金仍将趴在银行账面上.

中国央行周四晚宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652746](完)