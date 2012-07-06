版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 13:19 BJT

〔日本数据〕5月同时指标较4月下降1.2点,领先指标上升0.3点--政府

路透东京7月6日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,5月同时指标较前月下降1.2点,连续第二个月下降,因全球经济不确定性令前景笼罩阴霾.

5月领先指标较前月上升0.3点.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

--------------------------------------------

5 4月 3月

领先指标 +0.3 -1.0 +0.4

同时指标 -1.2 -0.3 +1.6

落后指标 +0.2 -0.3 +0.3

--------------------------------------------

参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 张若琪;审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐