〔日本数据〕5月同时指标较4月下降1.2点,领先指标上升0.3点--政府

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,5月同时指标较前月下降1.2点,连续第二个月下降,因全球经济不确定性令前景笼罩阴霾.
5月领先指标较前月上升0.3点.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
--------------------------------------------
5 4月 3月
领先指标 +0.3 -1.0 +0.4
同时指标 -1.2 -0.3 +1.6
落后指标 +0.2 -0.3 +0.3
--------------------------------------------
参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 张若琪;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选