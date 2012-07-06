《汇市简讯》澳元/日圆氛围谨慎,打压该交叉盘

0444GMT * 亚洲氛围谨慎,标普期货下跌0.35%,油价和铜价各跌1.3%和0.3% * 对风险情绪敏感的澳元/日圆跌0.35%,但还是呈现出一定的坚韧 * 隔夜涨势61.8%的回档位81.85构成支撑,隔夜高位82.35是阻力位 * 处于超买区域的日线动能指标正在触顶 * 趋势向上,但多空信号交杂暗示可能进行盘整 * 图表:(link.reuters.com/tab39s).(完) --编译 程琳;审校 王冠中