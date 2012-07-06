〔全球金融〕IMF总裁称,日圆进一步升值和欧债危机是日本经济两大隐患

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称:
* 全球经济前景在过去几个月里变得更让人担忧
* IMF的下次经济前景预估很可能低于前次预估
* 日圆的上涨压力让人关切,日圆估值略微偏高
* 日圆进一步上涨的压力是不利于日本出口的障碍
* 欧洲危机恶化对日本出口构成隐患
* 美国必须避开因减税措施到期而出现的'财政悬崖',因为那将损及美国经济复苏
* 很高兴看到有很多日本议员投票赞同上调消费税.(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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