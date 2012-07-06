〔全球金融〕IMF总裁称,日圆进一步升值和欧债危机是日本经济两大隐患

路透东京7月6日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称:

* 全球经济前景在过去几个月里变得更让人担忧

* IMF的下次经济前景预估很可能低于前次预估

* 日圆的上涨压力让人关切,日圆估值略微偏高

* 日圆进一步上涨的压力是不利于日本出口的障碍

* 欧洲危机恶化对日本出口构成隐患

* 美国必须避开因减税措施到期而出现的'财政悬崖',因为那将损及美国经济复苏