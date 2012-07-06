〔中国金融〕银行同意恢复向部分钢材贸易商放贷,并降低利率--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---行业消息人士周五透露,中国更多家银行已同意恢复对国内一些钢材贸易公司放贷,这些亟需现金的贸易商曾于6月稍早向银行提出联合呼吁.
中国的银行自4月以来已收紧对钢材贸易商的新贷款,此前银监会警告对这类企业要谨慎放贷,称它们大肆借款以进行房地产与股票投机.
资金短缺与需求前景不明,打压上海螺纹钢SRBV2在5月挫跌4.6%,创下2011年11月以来最大跌幅.
不过,恢复放贷对国内钢价支撑作用将很有限,因贷款渠道的改善基本上只限于对老牌贸易企业.银行消息人士说,他们对较不知名企业仍持谨慎看法,这些企业还是可能把资金拿来投资高风险的资产.
"最近我们一直在同一些银行磋商,他们已经同意开放信贷额度与降低贷款利率."上海钢铁服务业行业协会会长周华瑞表示.
周华瑞表示,中信银行(601998.SS)同意将对钢材贸易商的贷款利率从6月1日时的35%降至10%,民生银行(600016.SS)也同意降低两个百分点以上.
但银行消息人士称,他们在选择客户时仍会小心谨慎.
"我们会继续贷给某类钢材贸易企业,比如与宝钢之间有稳定业务往来,或者是那些坚持把钢材贸易作为主业的企业."华夏银行宝山支行的一位高层经理称.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。