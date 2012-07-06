《汇市简讯》美元/日圆被追高,但上档浮现卖单

0539 GMT * 美元兑日圆买单升至79.80,走势偏向上行 * 原油进口商买入了美元 * 卖单仍介于80.00-80.10,但其上有停止单 * 大型停止单挂在下述水准上方:近期高点80.65、100日移动均线、一目均衡云区 * 日本出口商卖单为日圆提供上行动力,但提振作用不大 * 交叉汇率未提供支撑,欧元兑日圆停止单在98.80下方.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=