《中国信用市场综述》全球央行齐步宽松稳经济,中国政策选择指引信用债行情

作者 钟华

路透北京7月6日电---中国和欧洲央行等三大央行周四再次施宽松政策,并未鼓舞全球股指上扬反而跌声一片,这意味着推动全球经济走上复苏之路并非易事;而主要市场10年期国债收益率上演齐跌,亦反过来暗示经济放缓具有趋势性.

尽管三大央行中英国央行没有降息,但扩大资产购买规模500亿英镑,至3,750亿英镑,显示对通胀的忧虑和对经济放缓的艰难抉择.英国通胀降至2.8%,缓解了导致英国央行5月暂停刺激举措的忧虑,但仍元高于央行2%的目标.

中国央行一个月内连续两次降息,本次采取非对称降息等举措,似乎和英国央行有着相似处境,也即通胀率降低但忧虑仍存,同时经济继续放缓.而中国央行本次降息举措,可能比上次降息对中国经济和市场的意义更积极.

央行本次非对称降息中将一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,还将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍,这令一年期金融机构贷款利率下限将达到4.2%的水平.这对降低企业等非金融部门融资成本非常重要.

尽管企业部门银行融资利率一般高于贷款基准利率,但央行不断放松政策,借贷双方不断博弈加强,企业部门当前高企的银行渠道融资利率将随之逐渐降低,企业财务状况得到改善.

进一步从债市融资看,中国高评级企业综合债券融资利率.CDCHCRBI处在5%左右,降息后的一年期贷款基准利率0.7倍已远低于该融资利率水平,这意味着企业债券融资与银行贷款融资的比价效应下降,这或许反过来对当前企业债券收益率下行有一定的指示作用.

我们还通过汤森路透数据处理得出,2007年以来的中国企业债券收益率运行大部分时间都位于金融机构一年期贷款基准利率的0.8倍到0.7倍之间.这暗示企业债券收益率存在下降趋势的可能.

这种暗示性意义,可能不仅针对高评级信用债收益率走势,还可能作用于低评级信用债,尤其是有着政府担保的债,收益率走势.其背后原因不仅源于低评级信用债绝对收益率高,有着利差优势,还在于城投债等低评级债在中国独特政治经济生态中的真正违约率较低.

汤森路透数据还显示,本周发债主体和债券评级调整案例多达60个左右,远高于常规水平,且多数为上调.中国本地媒体还报导,国家发改委最近拟有条件放开地方融资平台发债,这也有助于降低城投债的信用风险溢价.

事实上,中国央行本次降息同时再次扩大贷款利率浮动区间下限,加快推进利率市场化,其意旨之一也是要打通经济主体各种融资渠道之间的价格扭曲,使经济主体能更自由地选择融资渠道,此前发债融资的低成本优势就会面临更多压力.

但需指出的是,央行降低银行贷款利率下限对债市的指引为趋势性,短期仍面临一定流动性的挑战.历史看,中国企业债券收益率在2008年10月后能快速下行,并跌破同期一年期贷款基准利率0.7倍水平,很大程度上得益于当时流动性极宽松的支持.

当时的中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS曾一度跌至不到1%的水平.而目前该利率则位于3.3%左右.资金成本相对高,对当前债市收益率走跌形成一定制约.

也就是说,央行本次降息效应的更大发挥,还在于央行后续是否降低准备金率等释放更多流动性的举措.当然,央行本次降息后的公开市场正回购中标利率的定位,对债市走势也有着重要作用.

目前看,央行本周通过公开市场逆回购操作,净投放2,250亿元人民币,暂时舒缓流动性紧张态势,但该部分资金未来两周将陆续到期,加上企业利税上缴等因素的资金需求,调降准备金率或可为央行政策组合工具选择之一.(完)