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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,各国宽松举措未能提振市场

路透东京7月6日电---日股日经指数周五收低,因市场不相信中国、英国和欧洲周四的货币宽松举措足以提振全球经济成长.

日经指数.N225收低0.7%,报9,020.75点.东证股价指数.TOPX亦跌0.6%至771.83点.(完)

--编译 侯向明;审校 龚芳

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