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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:市场预期美联储推出第三轮QE,静待美就业报告

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* 澳元/日圆下跌0.24%至1.0262;美元/日圆跌0.09%至79.84;澳元/美元跌0.33%至81.93

* 主要央行的行动未能刺激汇市上涨;市场关注美国非农就业报告

* 中美数据公布前澳元/美元多头清仓

* 不过从1.0250开始有稳健买盘,100日移动均线提供支撑(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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